EUA e Reino Unido promovem ataques contra 18 alvos em 8 áreas controladas por houthis no Iêmen

As forças armadas dos Estados Unidos e Reino Unido atacaram neste sábado, 24, 18 alvos em oito áreas controladas pelos rebeldes houthis no Iêmen. Segundo comunicado divulgado pelo Departamento de Defesa americano, os alvos incluíram depósitos subterrâneos de armas e mísseis, sistemas não tripulados de ataque aéreo, sistemas de defesa aérea, radares e um helicóptero.

"Esses ataques de precisão têm como objetivo romper e degradar as capacidades que os houthis usam para ameaçar o comércio global, veículos navais e as vidas de marinheiros inocentes em uma das rotas navais mais importantes do mundo", diz o comunicado conjunto dos EUA e Reino Unido, assinado também por Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Holanda e Nova Zelândia, que apoiaram a ação.

O grupo rebelde houthi, apoiado pelo Irã, tem atacado navios cargueiros que trafegam pelo Mar Vermelho, num movimento que tem contribuído para pressionar os preços globais de petróleo. Num discurso televisionado na quinta-feira, 22, o líder do grupo, Abdul Malik al-Houthi, prometeu aumentar os ataques e introduzir "armas submarinas" nas operações na região.

No comunicado divulgado hoje, os países responsáveis pelos ataques aos houthis dizem que estão comprometidos com a proteção da liberdade de navegação e de comércio internacional. "Nosso objetivo continua sendo reduzir as tensões e restaurar a estabilidade no Mar Vermelho, mas vamos novamente reiterar nosso alerta à liderança houthi: não hesitaremos em continuar a defender as vidas e o livre fluxo de comércio frente às ameaças", diz o texto.