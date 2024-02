Luan Dias, do Netuno, projeta duelo difícil hoje

Em busca de uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Água Santa terá um importante compromisso hoje, no interior. O Netuno enfrenta logo mais, às 16h, o Novorizontino, líder do Grupo D com a terceira melhor campanha no geral.

Mais uma vez, o meia Luan Dias deve estar entre os titulares do técnico Bruno Pivetti. O atleta sabe das dificuldades do duelo, ressalta as qualidades de sua equipe e espera fazer um grande jogo. “O Novorizontino é uma equipe qualificada e está mostrando isso neste Paulistão. Mas assim como eles, também temos a nossa qualidade e estamos fazendo um grande trabalho. Tenho certeza que iremos fazer um ótimo jogo para continuarmos em busca do nosso objetivo que é a classificação para a próxima fase.”

O Netuno é o vice-líder do Grupo B com 14 pontos, e uma vitória hoje pode deixar o time de Diadema em situação confortável, ainda mais se o Corinthians conseguir bater a Ponte preta amanhã, adversária direta do Netuno. O camisa 10 do Água Santa alerta para a necessidade da equipe manter o foco e seguir com os pés no chão. “Estamos fazendo uma ótima campanha, mas sabemos que precisamos continuar trabalhando porque o Paulistão é um campeonato muito difícil.”

O último treino antes da viagem para Novorizonte foi realizado ontem pela manhã, na Arena Inamar. Bruno Pivetti trabalhou ajustes de posicionamento e bolas paradas.

Após a partida desta tarde, o Netuno dará uma pausa no Paulistão para jogar a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (28), o time da região recebe o Jacuipense-BA. A partida será na Arena Barueri.