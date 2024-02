Goleiro falha, Bayer Leverkusen bate o Mainz, e amplia a vantagem na liderança do Alemão

Em um jogo bastante equilibrado, o Bayer Leverkusen precisou contar com a falha clamorosa do goleiro rival para derrotar o Mainz, nesta sexta-feira, por 2 a 1. O resultado fez o primeiro colocado ampliar sua vantagem na classificação e chegar aos 61 pontos em jogo que abriu a 23ª rodada do Campeonato Alemão.

A diferença para o segundo colocado Bayern de Munique, que entra em campo neste sábado, é de 11 pontos. Vice-lanterna, o Mainz se mantém com 15. Em 23 confrontos, a equipe venceu apenas duas partidas no torneio.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo final de semana. No domingo, o Bayer Leverkusen visita o Colônia. Um dia antes, o Mainz recebe o Borussia Mönchengladbach em busca de uma reabilitação.

Embalado pela liderança, e por jogar diante de sua torcida, o Bayer Leverkusen abriu o placar logo aos dois minutos. O volante suíço Xhaka teve espaço para chutar na entrada da área e acertou um belo arremate no canto esquerdo do goleiro Zentcher.

A resposta não demorou a vir e foi apresentada na mesma moeda. Em jogada pelo alto, o zagueiro Khor se adiantou à marcação e cabeceou com estilo para deixar tudo empatado: 1 a 1 com apenas sete minutos de partida.

O indicativo de que o duelo seria disputado em um ritmo intenso, porém, parou por aí. O Mainz acertou a marcação e impôs dificuldades ao Bayer, que apesar do maior volume de jogo, criou poucas chances. Na melhor oportunidade da etapa inicial criada pelos donos da casa, Grimaldo parou na boa atuação do goleiro.

O segundo tempo começou e, de forma surpreendente, quem voltou senhor da partida foi o Mainz. Em dez minutos foram três chances claras de abrir a contagem para desespero do torcedor que foi à Leverkusen Arena.

O Bayer demorou a se ajustar, mas aos poucos, conseguiu se arrumar em campo e partiu para a pressão. O Mainz recuou para apostar nos contra-ataques. No entanto, uma falha do goleiro Zentner colocou tudo a perder.

Após troca de passes, o volante Andrich arriscou um chute de meia distância pelo alto e o goleiro errou feio. Ao tentar fazer a defesa, ele não foi firme no lance e deixou a bola escapar pelas mãos: 2 a 1 Bayer aos 22 minutos.

À frente do placar, o Leverkusen passou a jogar com o relógio a seu favor. Em busca de uma reação na casa do rival, o Mainz se complicou ao perder Jessic Ngankam expulso por jogo violento.

Com um a mais, a missão ficou facilitada. Diante de um adversário completamente desorganizado, o time da casa se limitou a tocar a bola para confirmar o triunfo e mais três pontos na classificação.