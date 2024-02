Luana Piovani revela que o filho mais velho vai morar com o pai: - Não estou fazendo nada de errado

Na última quinta-feira, dia 22, Luana Piovani foi a convidada especial do PodDelas. Durante sua participação, a atriz falou de diversos assuntos, como a maternidade, a decisão de morar em Portugal, a vida amorosa e até se aceitaria o convite para ser confinada no BBB.

Morando cinco anos em Portugal, a atriz revelou que a decisão de morar no país aconteceu após ser convidada para o Rock In Rio Lisboa.

- Antes de me mudar já estava organizando meu pensamento para mudarmos, a princípio era a Califórnia. Eu nunca tinha pensado em Portugal e aí fui convidada para o Rock in Rio Lisboa. Fui com o Pedro, estava casada na época, e me apaixonei por Portugal. Todo mundo elogia o brasileiro, amei a comida, vi que era solar, vinho a 5 Euros, ficou puxado não querer ir.

E continuou:

- Estava muito infeliz no Brasil. Acho aqui sobrevida. Eu consigo levar lá uma vida que me incomoda muito menos as diferenças sociais. A filha da menina que trabalha lá em casa estudava na escola dos meus filhos.

Segundo Luana, a sua vontade era que os filhos tivessem uma vida normal, e não vivessem em uma bolha:

- Aqui ou você é pobre ou está na bolha. Me sentia mal com tudo isso. Estava com medo de entrar em crise de pânico. Não queria ser mãe de meninos playboy, não queria que eles não pegassem um transporte público. Estou cortando um dobrado para ensinar aos meus filhos a darem valor as coisas. Queria que meus filhos tivessem uma vida normal. Não acho que Portugal é o céu, mas paz é uma coisa que não tem preço. E a gente não conhece esse gosto. Meu filho vai para o futebol sozinho. Estou na varanda de casa e não tenho medo dos meus filhos brincarem na rua e alguém vir e atacar.

Mãe de três filhos, a atriz revelou que o primogênito irá se mudar para o Brasil para morar com o pai, o surfista Pedro Scooby:

- O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho. Ele está com 12 anos e está muito querendo viver uma experiência que o pai quer muito que ele viva. Cabe a mim dar a chance para que eles vivam. Ele está indo para a casa do pai dele. Tem teto, comida, escola, irmão, amor e não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai.

Vida amorosa

Namorando há três anos com Lucas Bitencourt, a atriz contou que está muito apaixonada e curtindo, mas descarta qualquer ideia de casamento.

- Não caso de novo nem se Jesus descer do céu e me pedir. Dentro da mesma casa, toalha molhada em cima da cama a vida inteira. Tenho ódio. Passa a toalha naquele bundão cheio de pelo que eles têm, zona do agrião, cheiro insuportável. Pegar a toalha e passar nessa cutis, um horror. Não sabe nunca onde está nada, uma m*rd*.

Em seguida, ela deu alguns detalhes da sua relação:

- Estou apaixonada. Tenho essa sorte grande, nascido no Brasil, mas foi criado em Londres. Obrigada Deus, um lorde. Fala com sotaque brasileiro. Estou apaixonada há mais de três anos, sem ser casamento, minha maior relação. Só funciona porque é namorado. Tem que ir embora, se arrumar, toma banho para encontrar. Cada um na sua casa. Ele tem 32 anos, nem está pensando em casar. Tudo ótimo.

BBB?

Luana Piovani sempre dá o que falar com os seus comentários sobre o reality show da Rede Globo, o BBB. Questionada se toparia aceitar ser confinada, Luana disse:

- O Big Brother e o que é? É você ver o outro na m*rd*. Eles ganham com a desgraça alheia. Eu acho uma loucura. Seria o maior dinheiro que eles já ganharam na face da terra, [e só iria] se fosse o maior dinheiro que eu ganharia na face da terra.

E aí, você queria ver Piovani na competição?