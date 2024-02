Ronaldinho Gaúcho participa de reality show na Turquia e internautas se divertem: Sabe viver no rolê aleatório

O rei do rolê aleatório ataca novamente! Ronaldinho Gaúcho participou de um reality show na Turquia, chamado Survivor. A produção, vale pontuar, é o formato original que no Brasil ganhou o nome de No Limite.

A participação do ex-jogador foi revelada através das redes sociais do programa, que postou um vídeo do craque sendo aplaudido pelos participantes.

Claro que Ronaldinho também postou um pouco da sua participação em sua conta oficial do Instagram para agradecer pelo convite. No vídeo publicado, o ex-jogador apareceu jogando futevôlei.

Foi um prazer participar das edições do programa Survivor da Turquia e da Grécia, foi uma experiência incrível!!! Obrigado pelo convite especial.

Claro que nos comentários, os internautas se divertiram com a passagem de Ronaldinho pelo programa:

Nem ele sabe como foi parar lá (risos), disse um.

Sabe viver no rolê aleatório, brincou um segundo.

Do nada acorda e entra num REALITY na Turquia e Grécia ! Você dá aulas de rolê aleatório, escreveu outro.

Incrível é como você está em TODOS os lugares... Bruxaria!, se divertiu um quarto internauta.