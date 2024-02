Coronel Alves deixa comando do CPA/M-6

O CPA/-M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar do Grande ABC, terá uma nova mudança em seu comando.

Ato do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicado ontem no Diário Oficial, transferiu o coronel Luiz Fernando Alves, do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), para o CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1), em São José dos Campos. O documento cita “conveniência do serviço” como motivação.

O comunicado informa a transferência do coronel Elizeu Sebastião da Silva Filho, da ESSgt (Escola Superior de Sargentos), para o CPA/M-6, mas não confirma se o nome substituirá Alves no posto. Luiz Fernando Alves estava na função desde maio de 2023, quando substituiu o coronel Marcelo Gonçalves Gaspar, que ficou no cargo por cerca de um ano. O antigo comandante havia deixado o CPA/M-6 para assumir a função de coordenador de assuntos jurídicos da PM do Estado de São Paulo.

O ato de Tarcísio movimentou 34 coronéis da Polícia Militar de São Paulo, incluindo o alto comando da instituição, como o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, exonerado do cargo de Subcomandante da Polícia Militar, que dá lugar ao coronel José Augusto Coutinho, ex-comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). As mudanças também impactaram o Centro de Inteligência e o comando do CPChoq (Comando de Policiamento de Choque). Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que “a atual gestão da Secretaria da Segurança Pública reconhece e valoriza o trabalho dos policiais paulistas e informa que, desde o início do ano, uma série de promoções por mérito e movimentações de rotina foi efetivada junto às polícias Civil, Militar e Técnico-Científica do Estado. Tais medidas são planejadas e executadas a partir de critérios técnicos que têm o objetivo de aprimorar constantemente a atuação dos policiais e reforçar a segurança de toda a população”.