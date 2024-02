À espera de uma sentença, Daniel Alves é chamado até o tribunal espanhol

Depois de um julgamento de três dias, Daniel Alves, assim como as outras partes da acusação, foram convocados para o tribunal espanhol nesta quinta-feira, dia 21. Segundo o jornal La Vanguardia, a sentença do jogador estava prevista para ser liberada em março, mas pode ter sido concluída antecipadamente.

O tribunal estava marcado para acontecer às 10h da manhã no horário local, ou seja, 6h da manhã no horário de Brasília, mas até o momento não se tem informações sobre o motivo da convocação do tribunal. Um colegiado de três juízes é responsável por determinar a sentença.

Vale lembrar que o brasileiro está sendo acusado por uma jovem de estupro. O caso teria acontecido em dezembro de 2022, em uma balada em Barcelona, na Espanha.