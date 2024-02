Bridgit Mendler, ex-estrela da Disney, vira CEO de empresa de satélites

Bridgit Mendler deu um grande salto na carreira, mas não foi no show business. Conhecida por ter feito diversos papéis na Disney, principalmente protagonizado a série Boa Sorte, Charlie e o filme Lemonade Mouth, a atriz deixou os holofotes para fazer doutorado em Harvard, uma das mais prestigiadas faculdades do mundo.

Mas não parou aí! Na última segunda-feira, dia 19, ela anunciou que virou CEO da Northwood Space, uma empresa de satélites no estado da Califórnia.

Agora como chefona da empresa, a atriz afirmou que os negócios tiveram teve um investimento de cerca de 31 milhões de reais.

Anteriormente, Bridgit havia se formado em Antropologia na University of Southern California. Em 2020, ela decidiu continuar com os estudos e conseguiu o título de mestre no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Já em Harvard, a artista fez licenciatura em Direito e PhD, doutorado em Filosofia. Uau!