Nizam comenta repercussão das falas sobre corpo de Yasmin Brunet no BBB24: - É com ela que eu tenho que conversar

Se pronunciou! Nizam decidiu usar as suas redes sociais para comentar os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil. Quarto eliminado do BBB24, o executivo falou da repercussão de suas falas sobre o corpo de Yasmin Brunet, que voltaram a tona após uma conversa de Lucas Henrique com a modelo na última segunda-feira, dia 19.

Através dos stories, Nizam revelou que já conversou com a família de Yasmin e que está tudo bem:

- Fala, galera, beleza? Repercutiu muito o assunto da Yasmin hoje. Gente, o que eu tenho para falar é o seguinte: eu estive com a família dela e está tudo bem. Eu falei com eles e realmente está tudo bem, começou.

O ex-BBB ainda afirmou que agora só irá falar sobre o assunto quando Yasmin deixar o confinamento:

- A partir de agora a pessoa que eu tenho que falar é com a Yasmin Brunet. Quando ela sair da casa, eu vou conversar com a Yasmin e é com ela que eu tenho que conversar. Nada mais e nada menos. É isso.

Além de Nizam, Boninho também se pronunciou. O diretor elogiou a atitude dos brothers em organizar um desfile para mostrar os seus corpos reais em apoio à Yasmin.

- Com mais de 24 edições o BBB surpreende porque fala da nossa realidade atual. Das nossas conversas. Da nossa liberação. Que bacana esse momento, mesmo no jogo, vale respirar e abraçar.