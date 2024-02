Trio furta comércio e é preso em São Caetano

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano prendeu na madrugada da última quarta-feira (14) três homens (25, 35 e 40 anos), que furtaram um um estabelecimento comercial no Bairro Boa Vista.

A ação só foi possível, após alerta dos agentes do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que visualizaram a atitude dos marginais pelas câmeras de videomonitoramento. Os três homens foram conduzidos à Delegacia Sede, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. Todos possuem antecedentes criminais.

Assim que a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) chegou ao local e iniciou a busca pessoal foram encontrados diversos objetos, usualmente associados na prática de furtos: três alicates, cinco chaves de fendas, duas facas, um par de luvas, uma porta de alumínio, disjuntores, pedaços de canos de cobre retorcidos, pedaços de alumínio retorcidos, pedaços de fios e uma torneira.

FIM DE SEMANA

A GCM prendeu três homens (21, 27 e 42 anos), no sábado (17), por furtarem fiação elétrica no Bairro Santo Antônio. Os três foram conduzidos à Delegacia Sede e permaneceram presos à disposição da Justiça.

Ainda no sábado (17), a GCM da Inspetoria Fundação recebeu alerta do CGE prendeu um homem procurado pela Justiça, no cruzamento das avenidas Guido Aliberti e Goiás. Após a abordagem ser realizada foi constatado que o motorista era, de fato, proprietário da motocicleta. Diante da constatação, o homem foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.