Atual presidente, Nova Era nega mudança na direção do PL

O clima no PL de Mauá segue esquentando. O atual presidente da sigla na cidade, o vereador Zé Carlos Nova Era (PL), garante que não houve nem haverá mudanças no comando do partido em meio às declarações do também vereador e pré-candidato do partido na cidade, Sargento Simões (PL), de que será o mandatário no município.

Ao Diário, Nova Era assegurou que continua como presidente da legenda, com respaldo da cúpula estadual do PL. “Eu sou muito ligado ao deputado federal Márcio Alvino, que é meu padrinho político, e mantenho sempre contato com o (José Tadeu) Candelária (presidente estadual). Não teve mudança nem previsão de mudança. Também falei com o (ex-deputado federal) Valdemar (Costa Neto, presidente nacional do PL)”, comentou.

“Eu sou pessoa que conquistei meu espaço no PL pela confiança e pela atuação de parceria junto ao Márcio Alvino. Da mesma forma que entrei construindo e abrindo meu espaço, tenho total liberdade com Márcio Alvino, com o Candelária e com o Valdemar para entender se houvesse necessidade de mudança, sem conflito. Mas não foi isso que aconteceu. Eles me deram respaldo para seguir”, emendou Nova Era. “Tanto que a nominata segue a mesma.”

Simões, por sua vez, garante ter o aval de Valdemar para assumir o comando do partido. Segundo o pré-candidato a prefeito, foi decisão dele inicialmente manter Nova Era como presidente, mas que, por estratégia de marketing, ele optou por ficar à frente do diretório municipal do PL.

“Contratamos uma agência de marketing já pensando na campanha de prefeito e o pessoal que contratamos, da empresa, perguntou por que eu não é presidente. Eles insistiram que a presidência tinha que ser minha, até para reforçar o plano de comunicação. O Zé Carlos, como candidato a vereador, pode causar o problema com os demais pré-candidatos a vereador. Sugeriram eu assumir”, discorrer.

“Então eu liguei para o Tadeu (Candelária) e para o Valdemar e os dois falaram para eu fazer o que meu coração mandasse. Eu mandei a nova nominata, que não foi publicada ainda porque o sistema do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) está fora do ar”, adicionou.

Simões decidiu alocar só pessoas de sua confiança no novo diretório. Ivan Allyson Vital (chefe de gabinete) será vice-presidente, e sua mulher, Josi Simões, a secretária. “Nenhum pré-candidato a vereador estará na direção para que possamos tratar todos por igual”, sintetizou Simões, que espera que até quarta-feira a nova nominata seja publicada.

O PL ainda tem outro vereador em Mauá: Wiverson Santana.