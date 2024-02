Risotolândia investe em refeições para funcionários de indústrias da Região

A Risotolândia, uma das principais redes de restaurantes corporativos do País, serve diariamente 550 mil refeições. A empresa, que está presente em indústrias de Santo André e Mauá e acaba de assumir a cozinha de uma em Diadema, tem expectiva de ampliar seus negócios em 7% neste ano.

Giuliane Souza, gerente de marketing da companhia e bisneta da criadora da receita de risoto que faz sucesso por refeitórios desde 1981, revela que o tempero do arroz cremoso – que faz referência ao nome da empresa – resistiu à inflação recorde naquela década e trilhou outras crises financeiras até a atualidade.

No auge da pandemia, o grupo partiu para o ramo hospitalar, escolar e de pratos prontos congelados.

Em Diadema, a Risotolândia investiu R$ 100 mil na montagem de restaurante industrial de uma empresa com 900 funcionários, onde serve todos os dias as refeições no desjejum, almoço, jantar e ceia.

Segundo Giuliane, a Risotolândia busca parcerias com outras empresas do Grande ABC.