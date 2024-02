Partidos políticos perdem 7% dos filiados no Grande ABC

O quadro de filiados nos partidos políticos do Grande ABC está diminuindo. Levantamento feito pelo Diário, com base em dados do sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aponta que, embora de forma tímida, ano a ano está havendo fuga de membros na maioria das siglas na região. Essa redução pode ser notada com mais ênfase a partir de 2020, quando 209.129 pessoas eram filiadas a algum partido nas sete cidades. Passados três anos, as legendas perderam 7% de seus correligionários, passando a ter 194.940 filiados.

A queda na região foi maior que a média nacional, que no mesmo período registrou redução de 4,5%, passando de 16.495.177 filiados, para 15.754.929.

A análise mostra que o PT continua sendo o maior partido do Grande ABC. Mesmo perdendo 4% dos membros, a sigla possui atualmente 44.444 integrantes. A queda mais significativa foi no PSB, que no período perdeu 24% dos correligionários. passando de 8.051 filiados para 6.052 (veja matéria completa na página 6).

Outra sigla que teve redução importante em seus diretórios foi o PSDB. Em 2020, o ninho tucano regional possuía 16.687 representantes, e atualmente tem 14.306, contabilizando baixa de 14%. O interessante neste caso é que a fuga de associados aconteceu mesmo com a legenda comandando três importantes cidades da região (Santo André, São Bernardo e São Caetano). As diferenças entre os mandatários têm acirrado disputas internas na legenda e, ao mesmo tempo, dificultado a defesa de pautas comuns entre as cidades.

Outro que figura entre os principais partidos da região está o PRD, fusão entre o PTB e o Patriota, que em seu primeiro ano de vida já soma 18.397 filiados. A sigla herdou um número importante de militantes que em 2020 colocavam o PTB como o quarto maior partido do Grande ABC.

NANICOS

No levantamento feito pelo Diário também foi possível detectar os menores partidos da região. PCO, com 113 filiados, PCB, com 163, e Rede, com 240, são as siglas que possuem o menor número de integrantes. UP, PSTU e PMB também engrossam a lista dos nanicos regionais.

NACIONAL

O maior partido do País continua sendo o MDB com mais de 2 milhões de filiados. O PT vem em segundo, com 1,6 milhão, o PRD é o terceiro, com 1,4 milhão de filiados, e o PSDB mantém 1,3 milhão. Progressistas tem 1,2 milhão e o PDT, 1,1 milhão.

‘Siglas dependem menos dos filiados’