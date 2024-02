Correios reabre unidade no Riacho após três anos e meio

Fechado há três anos e meio, o posto dos Correios no bairro Riacho Grande, em São Bernardo, foi oficialmente reinaugurado no fim da tarde de ontem. Participaram da cerimônia de reabertura da unidade o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e dois dos três vereadores da bancada do PT na Câmara do município, Ana Nice e Getulio do Amarelinho.

“A gente sabe da importância de São Bernardo para o cenário político nacional e por isso é gratificante estarmos aqui. Isso que estamos realizando só é possível por conta da eleição do presidente Lula (PT), porque se ele não tivesse vencido em 2022 os Correios teriam sido privatizados. Era o objetivo de quem estava no poder, sucatearam os Correios para terem fundamentos em defesa da privatização. E o fechamento desta e de várias outras unidades no país foi um exemplo desse sucateamento. Por isso, essa reinauguração é uma demonstração de força dos Correios”, declarou Fabiano.

A reabertura dos Correios no Riacho Grande foi uma pauta defendida pelo deputado Luiz Fernando desde o fechamento da unidade, em 2020. O parlamentar levou a demanda para Brasília durante seus encontros com representantes do governo federal no ano passado.

“É um desrespeito não ter Correios em muitos bairros da nossa cidade. O Riacho Grande é um deles. Não tem sentido o cidadão que mora aqui no bairro, ou nos bairros vizinhos, ter que receber ou entregar uma carta no Centro da cidade”, comentou o deputado.

Para o ministro Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo, o fechamento da unidade por quase quatro anos é um retrato do descaso que algumas áreas do município têm sofrido sob a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB).

“Esse bairro (Riacho Grande) se encontra em estado de abandono. O pier que nós fizemos está se desmanchando por falta de manutenção. Cuidar da cidade é cuidar do povo e não estamos vendo isso acontecer nesse e em outros bairros”, disse o ministro.

Sem o serviço, o morador do Riacho Grande precisava se deslocar para outras unidades do município, como a do Demarchi e do Centro. O fechamento foi motivo de insatisfação nos cerca de 60 mil moradores dos bairros que estão no entorno do Riacho.

“Era muito ruim pegar condução só para postar uma correspondência. Acabava sendo um gasto extra importante, porque era passagem de ida e volta, além do tempo que gastávamos. Já cheguei a levar mais de uma hora só para postar uma correspondência para o meu filho, de tanto que o ônibus demorou para passar”, relatou José Ferreira de Meira, 64 anos, aposentado que mora no bairro Areião.

A unidade dos Correios no Riacho Grande funcionará de segunda à sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h ao às 12h, tendo como principal serviço a postagem.