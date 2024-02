Faturamento do comércio cresce 13% no carnaval de 2024 ante o de 2023, aponta Rede Itaú

O faturamento do comércio brasileiro cresceu 13% no carnaval de 2024 em relação ao período de folia em 2023, de acordo com dados da Rede, a empresa de maquininhas do Itaú Unibanco. Os dados consideram o período entre 10 e 14 de fevereiro deste ano, e o de 18 a 22 de fevereiro de 2023, data em que aconteceu o carnaval do ano passado.

De acordo com a credenciadora, houve um aumento de 8% no número de transações nesse mesmo período de comparação. A Rede não detalha os dados de volume de transações, e nem o número de operações. A empresa é líder no mercado de adquirência no País.

Ainda segundo a Rede, as empresas aéreas tiveram um aumento de 19,1% no faturamento durante o carnaval de 2024, enquanto os hotéis registraram alta de 15,2%. Em atacados, o acréscimo foi de 22%, e em lojas de bebidas, de 59,9%. Nas lojas de departamento, o faturamento subiu 82,2%, e nas farmácias, 15,9%.

"O carnaval continua sendo um período crucial para a economia brasileira, impulsionando o consumo em vários setores e contribuindo para o crescimento econômico geral do País", afirmou em nota Angelo Russomanno, diretor da Rede.