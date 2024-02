Míssil disparado por rebeldes houthis causa dano leve em navio operado pelo Reino Unido

Um míssil designado para uso contra navios foi lançado de áreas controladas pelos rebeldes houthis no Iêmen em direção ao Golfo de Áden na quinta-feira, informou o Comando Central dos Estados Unidos (USCENTCOM, na sigla em inglês) em nota distribuída hoje, 16.

O míssil tinha como alvo o MV Lycavitos, um graneleiro de bandeira de Barbados, de propriedade e operado pelo Reino Unido, de acordo com a nota. O navio teve danos muito pequenos e continuou navegando.

Além disso, o Comando Central dos EUA informou que suas forças realizaram com sucesso dois ataques de autodefesa contra três mísseis de cruzeiro antinavio móveis em áreas controladas pelos houthis no Iêmen. Os mísseis estavam preparados para lançamento contra navios no Mar Vermelho, diz a nota.