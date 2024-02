Kanye West menciona rivalidade com Taylor Swift: Fui muito mais útil para a carreira dela do que prejudicial

Kanye West usou as redes sociais para deixar um recado aos fãs de Taylor Swift. O rapper desmentiu boatos de que teria sido expulso do Super Bowl e se pronunciou sobre a rivalidade entre ele e a cantora.

O famoso compartilhou a imagem de uma internauta pedindo que dessem stream no novo single de Beyoncé, TEXAS HOLD'EM, para que ela consiga estrear em primeiro lugar na Billboard Hot 100 no lugar do lançamento recente do cantor. Além disso a usuária do X - antigo Twitter - ainda escreve:

Lembre-se de que ele acabou de arrastar Taylor em seu último Stories do Instagram.

Incomodado, Kanye começou disparando:

Quando eu disse que o novo Jesus, nem estava pensando na Taylor Swift. Isso era uma linha inteira antes, mas agradeço a promoção gratuita. Lil Wayne realmente menciona Travis Kelsey em Vultures 2. Este álbum é realmente super positivo e divertido, é tudo sobre triunfante.

Em seguida, fez um desabafo:

O ano passado foi incrivelmente desafiador para mim, minha esposa, meus filhos, amigos e família. Fui banido de hotéis, excluído de empresas e até mesmo impedido de comer em alguns restaurantes. Todos viram Vultures 1 sair das plataformas para limitar nossos números da primeira semana.

O rapper ainda frisa que não é inimigo de Taylor.

Lembrem-se que eu estava do lado de Taylor quando Scooter comprou suas masters nas suas costas. Ela e Beyoncé são grandes inspirações para todos os músicos sempre dizemos como ambas vendem turnês e filmes. Também, tenho certeza de que fui muito mais útil para a carreira de Taylor Swift do que prejudicial. Para todos os fãs de Taylor Swift, eu não sou seu inimigo e também não sou seu amigo.

E finaliza desmentindo os rumores de que supostamente teria sido expulso do Super Bowl por conta da cantora.

Também não fui expulso do Super Bowl, deixamos nossos lugares para ir ao box de YG e ver diferentes amigos. Minha esposa nunca foi a um Super Bowl, então queria passear e ter um bom tempo, tivemos um dia tão divertido. Ah, e para Shaq, eu cresci olhando para você, adoraria ficar com você e Jamie algum dia. Jamie Salter é como uma figura paterna para mim. A mídia pode controlar a narrativa, mas as pessoas falam.