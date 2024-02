Boninho coloca plano em ação e emite aviso para Leidy Elin trocar o microfone no BBB24: - A gente vai devolver para ela a mesma teoria

Leidy Elin criou uma teoria de que a produção do BBB24 já indicou que Davi é um dos favoritos do público. A trancista disse a Lucas Henrique que notou que o motorista de aplicativo é um dos brothers que mais realiza troca de microfone, o que pode ser um indicativo que ele tudo o que ele fala precisa ser captado.

Durante o papo, ela explicou:

- Para mim, o Davi é forte lá fora. Estou observando. Quando a anteninha ligou foi na prova. Foi o único que trocou o microfone na prova, tem que captar tudo que ele fala. É o que mais troca microfone em um dia. Ele troca umas três ou quatro vezes em um dia. Eu troco de dois em dois dias.

Já em conversa com Yasmin Brunet e Wanessa, a sister voltou a defender sua hipótese:

- O Davi está com o prêmio na mão. Ele troca muito de microfone, tem que captar tudo o que ele fala. Ele foi o único no meio de uma prova, que não tinha água e nem nada. Água digo para bater, tipo aquela que entrava no slime.

Provando que não deixa nada passar, Boninho compartilhou na noite da última terça-feira, dia 13, um vídeo nas redes sociais contando que decidiu embarcar na teoria de Leidy e vai pedir que ela troque o microfone duas vezes no mesmo dia, em horários específicos. Sem tempo para brincadeira, o Big Boss disse:

- A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vamos ver se essa teoria vai funcionar.

Já na legenda, o Big Boss escreveu:

Se troca de microfone no BBB é sinônimo de popularidade, Leidy vai ganhar dois dias de estreia!!! Brincando com teorias!! Vamos trocar o microfone dela nessa quinta e sexta. As 12:00 e 17:00. Bora espiar!!!

E não é que ele realmente colocou o plano em ação! Hoje, Leidy recebeu um aviso para trocar o microfone e foi até a dispensa atender ao pedido. Mais tarde, caso tudo corra como o planejado, ela terá que ir novamente.