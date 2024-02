Lore Improta revela que já foi convidada para participar do BBB: - Estava solteira nessa época

Você sabia que Lore Improta quase entrou no BBB? Durante participação no Encontro, quara-feira, dia 14, a artista relembrou a trajetória do romance com Léo Santana e confessou que recebeu um convite para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Lore começou contando como conheceu o marido:

- Sou publicitária, trabalhava em uma agência de publicidade, e comecei a produzir clipes. A primeira vez que ele foi em um clipe que eu estava produzindo, disse que se encantou. Ele pegou meu telefone, me ligou. Ô, Léo, esqueceu alguma coisa? Eu namorava na época, então nem olhava para ele. Ele perguntou se eu queria sair para jantar e eu disse: Ah, meu filho, eu namoro, posso não. A partir daí a gente passou a ter uma relação de amizade e foram alguns anos assim, foram uns seis anos. Ele insistia, eu namorando, eu solteira, eu de todo jeito. Ele ganhou na insistência.

Os famosos iniciaram o namoro em 2017, se casaram em 2021 e se tornaram pais de Liz no mesmo ano. Porém, antes de oficializar a união, tiveram alguns momentos de términos e voltas - e foi durante uma época de 2020 em que estavam separados que Lore recebeu o convite de fazer parte do BBB. Receosa, ela achou melhor não aceitar.

No final, tudo acabou dando certo, pois foi naquele ano que o romance com Leo realmente avançou.

- Foi em 2020. Logo de primeira, tomei um susto. E aí eu estava solteira nessa época, logo em seguida, voltei. Rapaz, se eu entrar nesse BBB, não vai dar certo. Já estava difícil na época, já estava indo e voltando demais. Falei: Se eu entrar, não vai voltar mesmo não. Mas, além disso, eu tinha muitos receios. Eu acho que você tem que estar muito preparado para viver aquilo ali, você tem que querer muito e, naquela época, hoje acho que está pior, as pessoas têm muito medo de viver intensamente. E foi em 2020 que tudo aconteceu, a gente voltou, começou a morar juntos, logo em seguida eu engravidei, a gente casou e aí foi.