Sabesp informa interrupção no abastecimento de água em Mauá

A Sabesp informa que, devido à interrupção no fornecimento de energia, o abastecimento de água na região de Mauá, na Grande São Paulo, pode ser afetado nesta quarta-feira (14). Além da cidade no Grande ABC, a área da Cidade Tiradentes e Santa Etelvina, na zona leste de São Paulo, também estarão com o serviço inoperante.



Na zona leste, não há previsão para o restabelecimento do fornecimento elétrico, segundo a concessionária. Já em Mauá, a normalização está prevista para esta tarde.

De acordo com a Sabesp, nas duas regiões, foram afetadas estações elevatórias de água tratada, que bombeiam a água para reservatórios. Sendo assim, após a retomada da energia, a recuperação do abastecimento de água deve acontece de forma gradual.





Por nota, a companhia diz que "é recomendável o uso consciente do volume de caixas-d’água dos imóveis e, se possível, a reserva até que o sistema de distribuição esteja em operação integral. Ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento, pelos telefones 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 01133888000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.".