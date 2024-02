Lexa se derrete ao falar sobre o namorado, Ricardo Vianna: - Eu estou amando muito

O amor está no ar! Lexa participou do Encontro, na manhã desta terça-feira, dia 13, e falou sobre o Carnaval e o apoio que recebeu do namorado, o ator Ricardo Vianna.

Sem esconder o quanto está apaixonada, a cantora se derreteu pelo amado. Segundo ela, Ricardo está adorando acompanhá-la nesta correria:

- Eu amo, estou amando muito, dá para receber. Ele é um fofo. Sempre me coloca lá em cima, me elogiando. (...) É uma loucura minha vida, e ele está adorando.

Apaixonada pelo carnaval, Lexa contou que neste ano a sua fantasia foi a mais pesada que já usou. A cantora desfilou na Unidos da Tijuca, do Rio de Janeiro.

- Como este ano tinham muitas pedras, foi a fantasia mais pesada de todas que já usei. Tinha muita pedra e tinha tipo uma costeira dupla e uma capa. A capa era levinha, mas a costeira pesava por conta das pedras também.

- Mas foi lindo demais, eu amo, amo. É um negócio de louco, muito especial mesmo.