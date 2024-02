Rio Grande planeja implementar um CEP por rua

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, em conjunto com a Câmara Municipal, conversa com a EBC (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para implementação de novos CEPs (Códigos de Endereçamento Postais) no município. Atualmente, a menor das sete cidades do Grande ABC possui somente um código para todo território de 36 quilômetros de extensão. De acordo com o Paço, o planejamento indica um código para cada rua.

A cidade mais jovem do Grande ABC, durante todo o período de existência, contou com CEP único, que é utilizado para todos os serviços. O número 09450-000 já virou uma marca para todos os moradores.

O antigo desejo de diversificar os códigos postais, atualmente ganha um destaque maior pelo lado da administração. O Paço, comandado pela prefeita Penha Fumagalli (PSD), realiza diálogo com os Correios para que isso aconteça o quanto antes. “Fornecemos toda a documentação necessária para a implementação dos CEPs e, agora, esperamos o retorno dos Correios para concluir o processo”, disse a chefe do Executivo de Rio Grande da Serra.

Ainda de acordo com a prefeita, ter mais códigos ajudaria tanto na melhoria das atividades postais, quanto para organizar o gerenciamento do território. Hoje, o Paço estuda a possibilidade de colocar um CEP em cada rua do município.

“Novos códigos significam avançar na eficiência dos serviços postais e na organização da cidade. Tanto na questão das correspondências quanto na possibilidade de incluir Rio Grande da Serra em redes logísticas, ampliando o leque de conexão com outras localidades. Após reunião com a nossa equipe técnica e elaboração do projeto, nossa ideia e solicitação foi ter um CEP por rua”, afirmou Penha.

Conforme revelou a Prefeitura, apesar do desejo de expandir os códigos o quanto antes, a empresa estatal não deu um prazo para a resposta. A equipe de reportagem do Diário entrou em contato com os Correios, porém a companhia não enviou respostas até o fechamento desta edição.

O plano também é discutido pela Câmara de Rio Grande da Serra. De acordo com o presidente da Casa, Claudinho Monteiro (Agir), esse projeto traz mais valorização para o município. “Em 2019, estivemos na sede dos Correios, em Brasília. Há anos estamos brigando. Estamos em pleno século XXI, nada mais justo não ter um CEP único, isso traz valorização para a cidade”, ressaltou o parlamentar.

Para o chefe do Legislativo, o sistema de código de endereçamento atual de Rio Grande da Serra é um atraso para todos os moradores e serviços. Por causa disso, ele espera que os Correios agilizem o processo de implantação.