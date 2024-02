Bolsas da Europa operam em baixa, após indicadores locais e à espera do CPI dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/02/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, após os ganhos de ontem, enquanto investidores digerem indicadores alemães e britânicos e aguardam atualização da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA.

Por volta das 8h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,38%, a 485,58 pontos.

Na Alemanha, foi divulgado que o índice ZEW de expectativas econômicas subiu mais do que o esperado em fevereiro, a 19,9 pontos. O índice de condições atuais, por outro lado, apresentou nova piora neste mês.

Já no Reino Unido, a taxa de desemprego caiu levemente no trimestre até dezembro, a 3,8%, e os salários tiveram avanço anual de 6,2% no período, menor do que nos três meses até novembro, mas um pouco acima da previsão de analistas. Pressões salariais tendem a levar o Banco da Inglaterra (BoE) a adiar seu esperado primeiro corte de juros.

Preocupados também com a trajetória dos juros básicos dos EUA, investidores na Europa vão acompanhar de perto os últimos dados do CPI americano, a ser divulgados nas próximas horas. A pesquisa do CPI costuma influenciar apostas de quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá começar a reduzir juros.

Às 8h23 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19%, a de Frankfurt cedia 0,49% e a de Paris recuava 0,30%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,34%, 0,07% e 0,17%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires