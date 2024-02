Wanessa Camargo recalcula rota e define novo alvo após formação do paredão no BBB24

A oitava berlinda do BBB24 foi formada na noite do último domingo, dia 11. E é claro que os brothers não teriam uma madrugada calma e sem conversas, né? Depois da votação que rolou na sala do reality, Wanessa Camargo decidiu compartilhar com o público que mudou sua estratégia.

Vale lembrar que o oitavo paredão foi formado por Davi, Isabelle e Marcus Vinicius. Eles receberam a maioria dos votos pela casa e devem enfrentar a eliminação na próxima terça-feira, dia 13.

A cantora estava focada em colocar Davi no paredão, porém, depois da última noite, ela tem um novo alvo: MC Bin Laden. É isso mesmo, os dois artistas estão se estranhando e podem trocar farpas nos próximos dias:

- Eu não confio mais nele. Quando eu vou jogar um voto fora, [eu voto em alguém que] se sair, não fede, nem cheira para mim. Então, se eu não fedo, nem cheiro para ele, ele passa a ser assim para mim.

Na cozinha, Bin Laden estava conversando com Rodriguinho e tentou justificar o seu voto em Wanessa:

- A minha situação com a Wanessa é tipo assim, um dia a gente resolve, mas no outro dia ela muda o comportamento comigo. Para mim é estranho. [...] Você mesmo falou, quando é com ela, [o julgamento] é de um jeito, mas quando é com você, é de outro, então, para ela tem um peso e para você tem outro.

Calma que não parou por aí! Logo após o fim da votação dos nomes que formaram mais um paredão, Marcus Vinicius não conseguiu se controlar e caiu no choro.

O comissário de voo está preocupado em não conseguir voltar para o reality, mas foi consolado por algumas sisters que afirmaram que ele ainda tem chances.