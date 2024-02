Córdoba mantém projeto ao Paço e diz que campanha vai crescer no momento certo

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano, o vereador licenciado Daniel Córdoba (PSDB), ainda aposta em sua pré-candidatura à Prefeitura de São Caetano com as bênçãos do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Apesar de estar longe dos principais cotados para o posto político, Córdoba acredita que seu projeto “crescerá no momento certo” e estará no ápice no meio do ano, quando Auricchio anunciará quem do bloco governista vai representar a gestão nas urnas em outubro.

Em visita ao Diário, Córdoba diz não se intimidar com o fato de os players comentados dentro do Palácio da Cerâmica serem a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), o ex-prefeito interino e atual vereador Tite Campanella (Cidadania) e o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD).

“Dentro da experiência que eu tenho, eu enxergo que eu estou no tempo correto de crescimento do meu nome e agora estou começando a entrar nesse páreo, para que minha campanha política seja uma rampa de subida sem oscilações. Essa é a minha concepção de estratégia para construir algo sólido”, aponta.

O secretário lembrou de sua primeira candidatura, em 2012, para garantir estar mais experiente e capacitado para representar o núcleo auricchista nas urnas. “Tudo mudou. Minha primeira campanha foi em 2012 e agora estamos em 2024. Estou me colocando à disposição dessa empreitada com muita responsabilidade, muito pé no chão e com preparo diferente.’

De acordo com Córdoba, não haverá rompimento do grupo governista, independentemente da escolha de Auricchio. “O prefeito vem colocando esses quatro candidatos (em referência a Regina, Tite, Prearo e ele, Córdoba), com quatro potências, características e formas de pensar diferentes. E nós estamos apoiando um ao outro, porque o nome que for escolhido será apoiado e será ratificado por todos nós. Tenho certeza que independente do cenário nosso bloco irá se unir. Na cidade temos esse respeito com colegas da política, mesmo com os adversários .”

Filiado há 15 anos no PSDB, Daniel Córdoba teve cinco campanhas políticas no partido, como candidato a deputado estadual, deputado federal e é vereador desde 2017.

“Há uma necessidade de uma boa relação com o Legislativo. Eu tenho experiência de articular com os colegas de vários partidos, além de ter vivido várias eleições. É um alicerce de fortalecimento para essa pré-candidatura que faz muita diferença. Além disso, também possuo agora essa vivência no Executivo e isso faz eu me sentir ainda mais preparado”, avaliou.

Por fim, Córdoba apresentou seus objetivos caso seja eleito, “Pretendo realizar a manutenção do plano de governo da atual gestão, com três focos, nas pessoas, em servir a população, no desenvolvimento sustentável da cidade e na tecnologia e inovação, pois com a inovação vamos trazer novos investimentos, novos fundos de capitais e de recursos econômicos. Então esses três pilares vão ser muito importantes na minha campanha.”