Palavra do Leitor - 12 de fevereiro de 2024

AI-5

O Ato Institucional nº 5, conhecido usualmente como AI-5, foi um decreto emitido pelo Regime Militar durante o governo de Artur da Costa e Silva no dia 13 de dezembro de 1968. O AI-5 é entendido como o marco que inaugurou o período mais sombrio do regime e que concluiu uma transição que instaurou de fato um período ditatorial no Brasil. Na madrugada de 13 de dezembro de 1.968 começaram as ações contra os inimigos do regime, com jornais sendo ocupados pela polícia e suas edições impedidas de circular. Antes mesmo que o AI-5 fosse divulgado, a polícia já havia prendido milhares de pessoas consideradas um perigo para a segurança nacional. A partir do AI-5 o País viveria uma censura aos meios de comunicação, a cassação de políticos e perseguição aos oponentes do regime jamais vista. Atualmente estamos assistindo à cassação de políticos legitimamente eleitos, ao exílio forçado de jornalistas que tiveram a ousadia de levantar suas vozes contra as arbitrariedades desse governo, a perseguição aos adversários políticos e ideológicos, que se mostram uma ameaça ao poder governamental etc. Parece ser esse o AI-5 do Lula a pleno vapor.

Vanderlei Retondo

Santo André

Golpe ou revolução?

A tomada do poder pela esquerda é revolução. A tomada do poder pela direita é golpe. A glória de um revolucionário ou a execração de um golpista tem muito mais a ver com semântica manipulada do que com justiça ou democracia. Quem controla a narrativa estabelece a realidade. Por exemplo, na Revolução Russa de 1917, somente durante o governo totalitário de Josef Stálin, como secretário-geral do Partido Comunista, ocorreram aproximadamente 17 milhões de mortes, sendo dez por cento nos gulags, campos de concentração siberianos, segundo estimativas conservadoras de historiadores como Robert Service e Alexander Soljenítsin. No entanto, a assassina e despótica Revolução Russa passou para a história como revolução, e não como golpe, sem afetar o status de Stálin como um dos ídolos da esquerda. Enfim, a narrativa de golpe é, quase sempre, ela mesma, um golpe.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte (MG)

Julio Lancellotti

Novamente o padre Julio Lancelotti ocupa manchete de jornal para informar que a Arquidiocese vai investigá-lo por abuso sexual. De pronto, o padre nega as acusações. Por acaso alguém já viu acusado desse tipo de crime dizer sim, é verdade? A Igreja Católica sempre fechou os olhos para esse tipo de delito. Muitas pessoas relatam coisas absurdas, mas não passa disso. Seja o que for, a Igreja deve satisfação à sociedade, cobrando punição aos culpados e isentando de culpa os inocentes depois das investigações. O que não é tolerável é ver toda a hora uma pessoa trazendo à baila o assunto.

Izabel Avallone

Capital

Segurança pública

A câmera dos policiais militares foi muito importante na apuração da morte do PM Samuel Costa no Guarujá. O mais importante é sofisticar esse aparelho com o sistema de identificação e imagem mais nítida. E deve ser ligado a sistema da Secretaria de Segurança Pública para o trabalho da inteligência. A população deve apoiar o trabalho ostensivo da Polícia Militar. A população deve se sentir segura nas ruas e praças de todo o Estado. Não devemos aceitar o cidadão de bem ser esculachado, e muito menos sentir a sensação de que o crime está vencendo. Jamais queremos ver os nossos agentes de segurança serem mortos nas mãos de criminosos adultos ou jovens infratores. A tolerância deve ser zero e os direitos humanos, para o cidadão do bem. A saidinha deve ter fim e a progressão de pena deve ser obtida estudando ou trabalhando para se integrar à sociedade.

Eduardo Furtado

Mauá