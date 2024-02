Saiba onde metrô e CPTM vão funcionar 24 horas neste sábado de carnaval em SP

Para dar conta do aumento na demanda dos foliões que circulam pela cidade durante os dias de desfile de carnaval no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão manter duas estações abertas 24 horas na sexta-feira, 9, e no sábado, 10.

Por causa dos desfiles do grupo especial das escolas de samba de São Paulo, as operações das estações Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) e Palmeiras-Barra Funda (Linhas 3-Vermelha e 7-Rubi da CPTM) e 8-Diamante (ViaMobilidade) terão funcionamento ininterrupto para embarque e desembarque de passageiros durante a madrugada.

As outras estações do metrô e da CPTM também terão operação 24 horas, mas apenas para realizar o desembarque dos passageiros no período que vai das 0h às 4h40 da madrugada.

Segundo o Metrô, a operação será monitorada para aumento de frota em caso de necessidade.