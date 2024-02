Após raspar o cabelo, Fabiana Justus recebe visitas de Roberto Justus e Sacha Chryzman no hospital

Após ser diagnosticada com leucemia, Fabiana Justus segue no hospital para tratamento da doença e sempre usa as redes sociais para atualizar os seguidores. Na noite da última sexta-feira, dia 9, a filha de Roberto Justus publicou uma foto com o cabelo raspado e escreveu um emocionante texto sobre a decisão de passar a máquina nos fios.

E chegou o dia... sabíamos que ele chegaria. Mas não sabia quando nem como seria. Eu sabia que não queria ver falhas no meu cabelo, que quando estivesse caindo MUITO, preferia já raspar. Ontem me vi andando em cabelo, cabelo caindo pra todos os lados, então falei: é amanhã! Senti no meu coração que era a hora. Acho que a antecipação desse momento causa uma angústia muito grande, e resolver esse assunto como boa virginiana prática que sou, me deu uma paz. Claro que deu frio na barriga. É um momento que queira ou não a ficha cai mais ainda de tudo que estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão pequeno comparado ao todo. É um processo que faz parte da minha CURA. Vão-se os fios de cabelo e junto com eles qualquer coisa de ruim. Que fiquem apenas coisas maravilhosas. Assim que tentei encarar. Meu marido que raspou, foi um momento lindo. Ele me deu MUITA força. Depois eu divido com vocês, declarou ela.

Na publicação seguinte, a famosa compartilhou um vídeo do marido raspando seu cabelo. No registro, Bruno Levi D'Ancona diz belíssimas palavras à esposa:

- As células ruins saem do seu corpo. O cabelo novo vai vir com a saúde totalmente renovada, com coisas boas, com uma nova energia, com um novo momento, com uma nova pessoa, muito melhor, mais evoluída, com uma visão melhor de tudo. Esse cabelo vai vir com uma esperança, com renovação, só coisas boas. Hoje é mais uma etapa, quer dizer que passou mais tempo, a gente venceu mais coisas. E para a gente chegar lá do outro lado, precisa passar por isso. Não tem como evitar isso. Chegou o dia, vamos passar, tem mais coisa pela frente e vamos continuar nesse caminho bom.

Sacha Chryzman também fez questão de dar apoio à Fabiana neste momento. Ao exibir um clique ao lado da filha, ela escreveu um texto se declarando e elogiando a força da influenciadora.

Fabi minha filha amada, você é inspiração, você é beleza na sua forma mais intensa e natural, você é força e determinação, você é luz! Tão linda que o cabelo não faz a menor diferença, você brilha onde chega! Sua força infinita faz você alcançar tudo que deseja, e com Deus ao seu lado, e essa poderosa corrente do bem e de amor de todos nós por você, a cura é garantida! Te amo infinita e incondicionalmente!

Ainda recebendo uma chuva de amor e carinho da família, Fabiana recebeu a visita de Roberto de Justus no hospital. Nas redes sociais, o empresário disse:

Como é bom estar com ela! Quanta força e determinação ela está mostrando! E o que ela está linda? O amor que tenho por você é maior que qualquer dificuldade! Estamos juntos rumo à sua cura total, meu amor.