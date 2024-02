Tigre busca primeira vitória fora contra o RB Bragantino

Com objetivo de se manter na disputa pela liderança do Grupo D, o São Bernardo FC visita hoje o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 20h15, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Ambas as equipes chegam para o embate na zona de classificação para o mata-mata e venceram na última rodada. O Tigre bateu a Portuguesa por 1 a 0 e o Bragantino superou o Novorizontino por 2 a 0.

Titular pela primeira vez no Paulistão no jogo contra a Lusa, o zagueiro Rafael Forster falou sobre a campanha do São Bernardo até aqui. “Conseguimos nos safar da briga pelo rebaixamento e nos próximos seis jogos vamos em busca de pontuar cada vez mais para confirmar a classificação para a segunda fase.”

Para o confronto, o técnico Márcio Zanardi poderá contar com o retorno do zagueiro Hélder, que ficou fora da última rodada por suspensão. No mais, a escalação deverá ser a mesma que entrou em campo contra a Portuguesa na última quarta-feira (7).

Já no adversário, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com o atacante colombiano Henry Mosquera e o meio-campista Eric Ramires, que ainda não se recuperaram de lesão e serão desfalques.