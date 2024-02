Haddad deixa gabinete da Fazenda em SP após receber Trabuco, do Bradesco

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou no início da tarde desta sexta-feira, 9, o gabinete da pasta na Avenida Paulista, em São Paulo. O único compromisso da agenda pública do ministro nesta sexta-feira foi um encontro com Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco.

Haddad deixou o local sem falar com a imprensa e não tem outras agendas oficiais marcadas para o resto do dia.