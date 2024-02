Gilberto deixa Avante e sinaliza racha entre Tite e Auricchio

Movimentações políticas em São Caetano demonstram um provável racha na base governista de José Auricchio Júnior (PSDB). O líder do governo na Câmara, vereador Gilberto Costa, deixará o Avante, sigla hoje conectada com o ex-prefeito interino, vereador e pré-candidato ao Paço Tite Campanella (Cidadania). O parlamentar, no quinto mandato, vai esperar a janela partidária entre 7 de março e 5 de abril para fazer a troca sem perder o mandato.

“Fui procurado (pelo Avante) para me posicionar como candidato (a prefeito) ou apoiar outro nome contra o Auricchio. Isso não vou fazer”, explicou, em entrevista ao Diário, Gilberto Costa, ex-secretário de Esportes e ex-chefe de gabinete em gestões passadas de Auricchio, para justificar sua saída. A fala indica que, em outubro, o partido estará em outra raia eleitoral na rota de colisão com a chapa governista.

O Avante, antes comandando pelo ex-deputado estadual Marquinho Tortorello, filho do triprefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004), tem como presidente Mariana Foroni Campanella, filha de Tite

Ex-presidente da Câmara e ex-prefeito interino (assumiu em janeiro de 2021, após Auricchio ser afastado do cargo dentro do rege a Lei a Ficha Limpa), Tite alega buscar a unidade para ser o nome do grupo auricchista na disputa. Recentemente, Tite Campanella celebrou e fez ampla divulgação em massa, o resultado de uma pesquisa eleitoral que lhe favorece. No levantamento o vereador aparece à frente da quase certa candidatura da secretária de Saúde, ex-prefeiturável e presidente do PSDB, Regina Maura Zetone.

Em 2016, Gilberto Costa concorreu ao Palácio da Cerâmica em oposição a José Auricchio Júnior, reeleito com 34,34% dos votos. Filiado ao PEN (Partido Ecológico da Nação) naquele ano, Gilberto teve 6,15% dos votos válidos.

A presidente do Avante de São Caetano, Mariana Campanella, foi procurada pelo Diário e limitou-se a dizer que não iria “não comentar mudanças partidárias por enquanto, porque elas vão ocorrer durante o mês de março, quando serão discutidas essas questões.”