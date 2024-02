MC Loma se derrete completamente com Luna, filha de Mirella Santos: Como tu é perfeita

A bebê de Mirella Santos, Luna, mal chegou no mundo e os seguidores da influenciadora e de MC Loma já estão babando com a fofura da criança! A garotinha, que também é filha do surfista Gabriel Farias, nasceu na última quarta-feira, dia 7, e a cantora de Envolvimento, que é prima e grande amiga de Mirella, comemorou a chegada da pequena.

Como tu é perfeita, Ninha, escreveu Loma ao mostrar as fotos da bebê nos stories.

Nos cliques publicados, Luna usa um macacão verde e branco de tricô e uma touca com um laço na frente. Uma fofura, né? Mirella anunciou a chegada da primeira filha na noite da última quarta, dia 07, com uma publicação recheada de cliques do parto:

Como um Presente enviado do céu? Luna, escreveu na legenda.