Influenciadora expõe conversas e fotos íntimas de Zayn Malik

As directioners, como são conhecidas as fãs de One Direction, acordaram na manhã desta quinta-feira, dia 8, com uma notícia que as pegou de surpresa: Zayn Malik está envolvido em uma polêmica após a influenciadora Sam Fischer compartilhar na web fotos e conversas íntimas que teve com o cantor. Está perdida na tour? Então, pega a sua pipoca e acompanha aqui.

Pois bem, tudo começou quando Sam publicou um vídeo no TikTok. O vídeo chegou a ser derrubado pelos fãs, mas foi publicado novamente na conta samfisher98. No registro, ela conta que a interação começou quando Zayn a encontrou no Tinder, aplicativo de namoro utilizado mundialmente, mas, ao invés de conversar com ela pela plataforma, o cantor decidiu chamá-la para conversar na DM do Instagram. As interações começaram a acontecer ainda em abril de 2023.

No início, os dois estavam conversando e mantiveram uma relação casual. Sem acreditar que era ele mesmo, Sam pediu por algumas fotos que provassem que ele estava mesmo entrando em contato com ela. Zayn chegou a enviar algumas fotos que nunca tinham sido postadas em redes sociais, e, então, o relacionamento continuou evoluindo e eles começaram a se encontrar de maneira íntima.

Porém, segundo Sam, as coisas começaram a mudar quando o artista descobriu que ela já tinha se relacionado com uma mulher anteriormente. Curioso, Malik teria pedido para que ela encontrasse uma moça que aceitasse fazer sexo a três com eles. Fischer não gostou muito do pedido de início, mas acabou aceitando tentar achar uma amiga que topasse o pedido, mas encontrou dificuldades em conseguir preencher os requisitos de Zayn:

- Eu mencionei com ele que a minha última relação tinha sido com uma mulher e, desde então, ficou na cabeça dele que ele queria um threesome [uma relação íntima a três]. Toda vez que ele me mandava mensagem, ele me perguntava se eu tinha conhecia alguma mulher que aceitaria participar de um threesome. Eu não tenho muitas opções nas minhas amigas que aceitariam estar nesse tipo de relacionamento ou elas não eram o tipo dele, o tipo que ele descrevia. Eu tinha uma amiga, mas naquele momento, ela não aceitou.

Segundo Sam, o cantor continuava insistindo para que ela encontrasse outra mulher que fosse bissexual e aceitasse ter esse tipo de encontro íntimo com ele. Quando ela conseguiu encontrar uma que se encaixasse nos pedidos, Zayn pediu para que tudo acontecesse sem que a candidata soubesse quem ele era:

- Ele queria que ela aceitasse o threesome sem saber que era ele. Eu entendo isso, mas nenhuma mulher aceitaria um threesome sem saber dos detalhes dessa relação. Eu fiquei preocupada de como ela iria reagir ao não saber disso e como eu faria ela aceitar.

Sam contou que eles chegaram a discutir sobre o assunto, já que ela disse que não era muito próxima da moça citada. Porém, Malik teria se incomodado com o nervosismo da affair e indicou que eles deveriam parar de conversar, já que ela estava nervosa. Fischer decidiu tentar conversar com a mulher e realizar o pedido do artista, mas ela não conseguiu convencê-la sem dizer o nome de Zayn. Ao contar o ocorrido, ele decidiu permitir que Sam contasse que ele estaria envolvido no momento.

Quando o acordo foi fechado, Zayn parecia animado e continuou enviando novas fotos íntimas para a influenciadora. Próximo do dia que o encontro aconteceria, a garota decidiu cancelar tudo e Zayn ficou irritado com Sam:

- Ele nunca foi capaz de lidar com as coisas não saindo do jeito dele. Então, eu disse que ela não poderia nos encontrar e ele disse que isso era uma perda de tempo para ele, que ele poderia estar fazendo dinheiro enquanto isso, ele disse que talvez eu não quisesse compartilhar ele ou ela, então eu estaria mentindo sobre isso [sobre a moça não poder encontrá-los]. E eu me defendi, dizendo que tudo que eu estava fazendo tudo por ele, eu não queria um threesome.

Apesar da discussão, Sam conseguiu marcar um novo encontro e eles prometeram que tudo iria acontecer sem nenhuma pressão externa. Mas, poucas horas antes, Zayn disse que não poderia estar presente na hora marcada e perguntou se elas não poderiam chegar em sua casa mais cedo, porém, a moça convidada não poderia por conta do trabalho:

- Ele estava agindo como uma criança mimada. Eu não consigo mostrar as mensagens porque ele me ligou, ele estava tentando me estressar e me ver mais cedo. Ele estava tentando me convencer de vê-lo mais cedo.

Depois da pequena briga, as duas moças conseguiram chegar um pouco mais cedo do combinado, mas Sam se mostrou bastante incomodada com o comportamento do cantor. Segundo as informações da própria influenciadora, eles chegaram a se divertir juntos e ela não teria nenhuma reclamação, já que Zayn deu bastante atenção para a moça que foi convidada para o momento, porém, depois da primeira vez, o cantor queria continuar com os encontros a três.

A influenciadora contou que ele seguiu insistindo, mas ela já não estava mais interessada em novos encontros com amigas ou outras pessoas que pudessem aceitar. Porém, alguns meses mais tarde, ela voltou a procurar mulheres que aceitariam encontros nesse estilo. Sam utilizava aplicativos de relacionamento, mas deixava claro que estava difícil encontrar uma mulher que respondesse rápido e se encaixasse nas características que ele desejava.

Zayn e Sam teriam tido uma nova briga depois dela enviar a foto de uma possível nova candidata, mas ela ainda não tinha certeza se a moça aceitaria o encontro. O cantor disse que tudo aquilo era uma perda tempo e Fischer deveria parar de incomodá-lo antes de ter certeza que as coisas aconteceriam. A influenciadora contou que estava começando a ficar chateada com ele, uma vez que ela estaria começando a ter sentimentos românticos por ele.

Sam chegou a enviar uma mensagem confessando seus sentimentos e disse que eles deveriam parar o relacionamento antes que ela acabasse machucada, mas Zayn apenas ignorou a mensagem:

- Talvez eu precisasse disso, sabe? Foi divertido e tal, mas foi isso. Uns meses depois ele me mandou mensagem de novo, ele estava com a filha dele, mas ele disse que estaria disponível logo e queria me ver. Eu sentia saudades dele, então eu decidi voltar a falar com ele, mas eu deveria ter me segurado.

Eles teriam voltado a se encontrar em janeiro de 2024, mas Sam já estava conhecendo outra garota, foi quando ela acreditou que poderia introduzir os dois e um novo encontro a três acabou acontecendo, porém, a influenciadora disse que foi a última vez que os dois se encontraram porque tudo deu muito ruim.

Os três teriam ficado bêbados, mas Sam abusou do álcool, já que, segundo ela, estava nervosa por estar participando de mais um threesome. Porém, antes que eles começassem algo mais íntimo, o cantor teria pedido para que ela saísse do quarto e o deixasse sozinho com a nova moça.

- Ele me pediu para sair e eu surtei. Tipo, ele estava pedindo, ele estava implorando para que isso acontecesse e eu finalmente consegui fazer acontecer para ele e nós só estávamos começando e ele queria que eu saísse? A desculpa dele foi que eu estava excluindo ele, mas não era intencional. A garota que estava lá me disse que essa não foi a vibe que ela sentiu, mas ele me pediu para sair.

Sam decidiu sair do quarto e deixar os dois sozinhos, pois ela estava irritada. Nas mensagens que ela mostrou, Zayn diz o contrário e pergunta o motivo dela ter saído sem nenhuma explicação e tão cedo. Irritada, a influenciadora enviou um longo texto e começou a sentir que o cantor não estava na mesma página que ela.

- Eu nunca deixaria uma pessoa ir embora da minha casa chorando daquele jeito, mas o ego dele estava ferido, eu acho. Nas próximas duas semanas, ele estava na França, e eu acabei mandando uma mensagem para ele e pedi desculpas para ele, porque me senti mal.

Ela confessou que esperava que ele se desculpasse de volta, uma vez que ela sentia que ele tinha reagido de maneira errada e que os dois poderiam resolver tudo. Porém, Zayn não o fez e as coisas chegaram ao fim naquele momento.