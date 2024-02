Olhares de Auricchio para outra eleição

Enquanto empurra para frente a escolha de seu candidato no processo de sucessão à Prefeitura de São Caetano, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) decidiu antecipar outro debate, envolvendo seu filho, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL). Atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, um dos mais prestigiosos cargos da Casa, Thiago tem se movimentado para tentar ser presidente da Alesp a partir de janeiro, sucedendo André do Prado (PL). E o deputado estadual tem contado com a participação efetiva do pai nas articulações e nas estratégias. O grande adversário de Thiago neste debate é o deputado estadual Carlos Cezar (PL), com base eleitoral em Sorocaba, e que deve ser anunciado nos próximos dias como líder do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Parlamento - no lugar de Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos).

Prioridades

As articulações pró-Thiago Auricchio (PL) na Assembleia Legislativa, enquanto cozinha em banho-maria os players de São Caetano, têm elevado as tensões internas e também causam movimentos isolados da tática do prefeito José de Auricchio Júnior (PSDB). O vereador e ex-prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), por exemplo, impulsionou a divulgação de uma pesquisa eleitoral que o favorece. Alguns vereadores que também tentam se encaixar no debate continuam nas articulações.

Mandato estendido

Auricchio já avisou o secretariado: a escolha do candidato deve sair só em junho. Recentemente, em uma reunião com o primeiro escalão, ele comentou que, como teve um ano a menos de governo, vai esticar o máximo que puder politicamente o mandato. Auricchio ficou 2021 fora da cadeira diante da inelegibilidade de sua candidatura – chegou a ser condenado por captação irregular de doação eleitoral –, punição revertida no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Carnaval natalino

O presidente da Câmara de Diadema, Orlando Vitoriano (PT), gerou mal-estar antes do show de Alceu Valença no Carnaval da cidade. Primeiramente, disse que o prefeito José de Filippi Júnior (PT) estava passando por um procedimento e que iria voltar com o “coração mais forte” – Filippi precisou instalar um marcapasso. Depois, desejou um “Natal iluminado” aos presentes.

Vídeo

Filippi divulgou vídeo nesta terça-feira despachando com o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o ex-prefeito Mário Reali (PT), com a secretária de Planejamento, Fatinha Queiroz (PT), e com o secretário de Governo, Deivid Couto (PT).

Fala o que quer, ouve o que não quer

Um crítico contumaz do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) - com questionamentos até mesmo a dados oficiais do governo federal em políticas exitosas da gestão tucana - telefonou ao chefe do Executivo nos últimos dias, em uma sinalização de paz. Mas ouviu que não há menor possibilidade de aproximação e que, apesar de essa figura ter uma certa história na região, decidiu rasgar a biografia no fim da carreira em troca de alianças questionáveis. Quem estava perto até estranhou a fala de Paulo Serra, que costuma manter o tom de voz até mesmo com opositores.

Coordenador de Direito

Ex-delegado seccional de São Bernardo, Fernando Schmidt assumiu a coordenação do curso de Direito da Universidade Metodista. E, na noite de terça-feira, ele participou da formatura de novos 60 bacharéis. “Seguiremos firmes e fortes na formação de novas e novos profissionais”, disse Schmidt.