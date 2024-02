Base de Morando suaviza apuração dos anúncios no São Bernardo News

A base do prefeito Orlando Morando (PSDB) na Câmara começou o ano da mesma forma que terminou 2023. Os 22 vereadores que apoiam a gestão tucana no Legislativo se recusaram a assinar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) proposta por Glauco Braido (PSD) para apurar se houve uso de dinheiro público na edição de 29 de janeiro do jornal São Bernardo News, que apresentava conteúdo eleitoral com anúncios da Prefeitura de São Bernardo. Ao invés de apoiarem a criação da CPI, a base se satisfez em protocolar um requerimento de informação ao Executivo, que pode ser respondido em até 30 dias.

“Não acho que haja necessidade de CPI visto que a própria base protocolou requerimento de informação para que o Executivo apresente respostas se houve de fato uso de dinheiro público nos anúncios do jornal. Agora temos que aguardar a resposta do Executivo”, disse o líder do governo Morando na Câmara, Ivan Silva (PP).

Para que a proposta de CPI seja votada pelo plenário, Glauco precisa da assinatura de pelo menos dez vereadores. No entanto, apenas quatro vereadores assinaram o documento – Ana Nice (PT); Getúlio do Amarelinho (PT); Julinho Fuzari (PSC); e próprio Glauco. O parlamentar ainda espera coletar as assinaturas de Ana do Carmo (PT) e Paulo Chuchu (PRTB), ausentes na sessão.

Mesmo com a base de Morando optando pelo requerimento de informação, Glauco disse que vai se manter aberto ao diálogo com os vereadores para conseguir o número mínimo de assinaturas para votar a CPI.

“Eu avisei na tribuna sobre o meu pedido de CPI. Ninguém pode falar que não sabia da minha proposta. Agora cabe a eles fazer o que acham necessário. A gente vê que o prefeito falou que gostaria de investigar, então estou propondo uma CPI para que isso seja investigado. Sou uma pessoa justa e reconheço que esse é um erro que o prefeito nunca cometeu. Então, acho que ele também quer encontrar respostas, por isso a base deveria apoiar a CPI”, disse.

Glauco quer apurar se houve abuso de poder político e econômico na publicação e divulgação da edição de 29 de janeiro do São Bernardo News, jornal que pertence ao grupo ABC News, do empresário Elias Lubaque. O veículo trouxe nesta edição conteúdo eleitoral com ataques ao deputado federal e pré-candidato a prefeito Alex Manente (Cidadania), o retratando como aliado do deputado estadual e também pré-candidato Luiz Fernando Teixeira (PT). Os folhetos continham dois anúncios da Prefeitura de São Bernardo, o que causou estranheza em Glauco. O vereador acionou o Ministério Público na semana passada.

Na semana passada, Lubaque disse ao Diário que divulgou os anúncios sem o conhecimento e autorização da Prefeitura de São Bernardo.