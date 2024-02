Líder do governo Auricchio diz que gasto com controle de pragas ‘não é alto’

O líder do governo José Auricchio Júnior (PSDB) na Câmara de São Caetano, vereador Gilberto Costa (Avante), em entrevista ao Diário, defende o contrato assinado pela Prefeitura para o controle de pragas urbanas, como pombos na cidade.

O governista disse estar “tranquilo”, ao tratar do assunto ao garantir a legalidade do certame. “O processo licitatório está em ordem, dentro do que rege a lei”, afirmou ao complementar não considerar o valor alto. “Se pegar o valor por ano (R$ 16 milhões), dividir por 12 e pela quantidade de unidades (cerca de 200) dá R$ 5.000 por mês. Acho barato, esse é o cálculo justo”, declarou ontem, nas galerias do Legislativo, durante a primeira sessão do ano, que não teve pautas enviadas pelo Executivo.

Outro ponto levantado por Gilberto Costa para defender o contrato que pode chegar a R$ 80 milhões está relacionado à prorrogação. “O Auricchio, de acordo com a lei, assinou (o contrato), mas quem garante que ele será prorrogado daqui um ano? Não dá para afirmar. O prefeito será outro, será que ele vai querer renovar?”, discorreu.

Outros vereadores, integrantes da base do governo tucano, evitaram tocar no espinhoso tema.

O vereador César Oliva (PSD), que por longos sete anos esteve na raia da oposição e recentemente se uniu ao grupo auricchista, também tratou do assunto em conversa com o Diário. “Entendo como essencial o combate às pragas em nossa cidade, esse contrato visa esse controle em todas as 70 escolas, todos os próprios da saúde e por aí vai, não podemos ser contra a saúde pública, há a previsão até de combate a dengue neste momento que beiramos uma epidemia nacional, contudo por ser um contrato de alto valor, com certeza fiscalizaremos sua execução”, disse.

Gilberto ainda voltou a frisar sobre o custo. “R$ 5.000 por mês para proteger crianças em escola, professores e profissionais operacionais, acho barato”, declarou.

O líder comparou o caso dos pombos com uma grande obra. “Tudo que passa de milhão soa caro, mas quanto custa um viaduto?, R$ 20 milhões? Vamos fazer o cálculo para ver se é caro ou justo.”