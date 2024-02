Dado Dolabella e Rodolffo criticam postura de Davi no BBB24 : Manipulador

O nome de Davi foi muito comentado pelos espectadores de BBB24 depois da dinâmica do Sincerão ocorrida na última segunda-feira, dia 05. E Dado Dolabella e Rodolffo não ficaram de fora do assunto! O namorado de Wanessa Camargo criticou o brother ao defender a amada, que voltou a não gostar de Davi e disse que seu jogo era sujo. Já o ex-BBB sertanejo não defendeu ninguém, mas deixou claro sua opinião negativa sobre o baiano.

Por meio das redes sociais, Dado concordou com as críticas feitas pela namorada e ainda escreveu um textão apontando todas as ações do baiano no reality, classificando-as como agressividade, manipulação, homofobia e machismo.

Primeiro dia. Mesmo sendo avisado por Lady Ellen, Davi colocou carnes no feijão que Wanessa separou para fazer (sendo vegana e sendo a única proteína que ela come ali. Viu ele praticando homofobia algumas vezes, gritando descontrolado pela casa. Assediou umas três vezes a Giovana, beijando pescoço, pés, pernas... Pratica manterrupting [quando um homem interrompe uma mulher] o tempo inteiro, cortando apenas mulheres e querendo impor sua fala. Não respeita o coletivo. Manipulador (deixou isso claro manipulando votos com Isabelle, Raquele e Michel). Sempre contra Wanessa, com isso, deixou sua aliada no Paredão e seus parças na mão, porque mudou para Michel, do nada, escreveu Dado, que ainda adicionou que Davi era mentiroso.

Já o sertanejo, Rodolffo, questionou, também em suas redes sociais, como mulheres espectadoras estão apoiando o baiano. E ainda escreveu que não existe pauta racial no assunto, já que Raquelle e Leidy Ellin, duas mulheres negras, também não concordam com as atitudes de Davi:

Pra turma do mimimi, que fica tentando usar pauta importante como o racismo, ela [Raquelle] não é branca e não concorda com as verdades de Rei D.