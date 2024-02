Consumidores da zona do euro preveem inflação menor nos próximos 12 meses, mostra BCE

Consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas para a inflação nos próximos 12 meses, segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta terça-feira, 6.

A taxa mediana na edição da pesquisa de dezembro do BCE mostra que a expectativa é que os preços subam 3,2% nos próximos 12 meses, ante 3,5% em novembro.

Já para os próximos três anos, a previsão de consumidores para a inflação no bloco foi de 2,5% em dezembro, um pouco acima dos 2,4% do mês anterior. A meta oficial de inflação do BCE é de taxa de 2%.

A pesquisa do BCE foi ampliada em dezembro para 11 países, após a inclusão de Irlanda, Grécia, Áustria, Portugal e Finlândia.

Até então, o levantamento se restringia a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália e Holanda. Com a nova configuração, a pesquisa agora abrange 96% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e 94% de sua população.

Em janeiro, a taxa anual da inflação ao consumidor do bloco ficou em 2,8%, ante 2,9% em dezembro, segundo dados preliminares.