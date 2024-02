Relação de Morando e jornal ABC News é conhecida desde 2021

A relação entre a gestão de Orlando Morando (PSDB) na Prefeitura de São Bernardo e o Grupo ABC News não é recente. Desde o início do segundo mandato do tucano, em 2021, o Paço pagou por anúncios no veículo pelo menos em duas ocasiões. De acordo com a prestação de contas da Secretaria de Comunicação, o jornal pertencente ao empresário Elias Lubaque foi um dos contemplados no repasse de R$ 5,5 milhões a veículos de comunicação do tipo impresso entre agosto de 2021 e agosto de 2023.

Embora forneça os valores investidos pela Pasta, liderada pela jornalista Thais Santiago, a prestação de contas não mostra detalhes do pagamento individual para cada veículo. Considerando uma divisão igualitária, o ABC News recebeu, neste período, R$ 231,4 mil para publicar anúncios da Prefeitura. Procurado pelo Diário, Elias Lubaque disse não lembrar do valor pago pela gestão Morando.

O primeiro pagamento é datado do período entre agosto de 2021 e de 2022. Neste intervalo de tempo, a Prefeitura de São Bernardo investiu R$ 2,3 milhões em anúncios em 28 jornais, entre eles o ABC News. Isso significa que, em uma divisão igualitária, o veículo de Lubaque recebeu R$ 83,8 mil. A partir de agosto de 2022, o gasto da gestão tucana com publicidade aumentou, mesmo com uma quantidade menor de veículos. Entre agosto de 2022 e de 2023, o Paço investiu R$ 3,2 milhões para publicidade em 22 jornais, com cada um podendo receber igualmente R$ 147,6 mil.

Na semana passada, o Diário mostrou que o vereador Glauco Braido (PSD) ingressou com representação junto ao Ministério Público para investigar suspeita de abuso de poder político e econômico do jornal, que no município recebe o título de São Bernardo News. Isso porque o veículo trouxe em sua edição de 29 de janeiro conteúdo eleitoral com ataques ao deputado federal e pré-candidato a prefeito Alex Manente (Cidadania) e anúncios da Prefeitura.

Os folhetos apresentavam Alex como aliado do deputado estadual e também pré-postulante ao Paço, Luiz Fernando Teixeira (PT), na oposição ao governo de Morando.

Lubaque disse à reportagem que veiculou os folhetos com anúncios da gestão Morando sem anuência da Prefeitura e sem receber nenhum recurso público.

A Secretaria de Comunicação informou, na terça-feira, que as propagandas não foram autorizadas e nem pagas pela administração municipal. No dia seguinte, a Procuradoria enviou ao Diário uma cópia do ofício encaminhado ao jornal ABC News solicitando o recolhimento dos folhetos com os anúncios, assim como a retirada dos mesmos.

Mesmo diante dos posicionamentos da gestão Morando, a busca por respostas mais claras agitou os bastidores da política são-bernardense. Além de ingressar no MP, Glauco Braido disse que vai protocolar um pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara para apurar o caso. Já Alex Manente, atacado pelas publicações, prestou uma queixa eleitoral no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) contra o jornal de Elias Lubaque.