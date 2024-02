Publicação de Tite pressiona Auricchio

O ex-prefeito interino e hoje vereador em São Caetano Tite Campanella (Cidadania) fez uma jogada considerada arriscada pela classe política no último fim de semana. Pegou uma pesquisa que o coloca na frente na disputa pelo Paço e impulsionou o jornal que a publicou para mandar recado ao prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). Vários elementos indicam que tanto a pesquisa quando a divulgação do jornal tiveram as digitais de Tite. Um deles foi que Tite divulgou vídeo agradecendo a confiança dos eleitores antes mesmo de o jornal ir para as ruas - o vídeo foi disparado no começo da noite de sexta-feira, enquanto o jornal chegou às casas são-caetanenses no sábado pela manhã. A pesquisa também traz somente um dos nomes cogitados por Auricchio para disputar a sucessão: a da secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), exatamente quem vem ganhando corpo nas últimas semanas para ser a candidata.

Silêncio

Prova de que a ação do ex-prefeito interino de São Caetano Tite Campanella (Cidadania) foi considerada pressão ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) foi a ausência de repercussão dos auricchistas nas redes. Ninguém oficialmente comentou ou reverberou em suas redes o jornal com a pesquisa que enaltece Tite.

Tudo ou nada

Fato é que o levantamento mostra que Tite está disposto a se lançar na concorrência pela Prefeitura de São Caetano, mesmo se não tiver apoio de Auricchio.

Inauguração de escritório

Para afastar os boatos de que vai desistir da reeleição, a prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD) inaugurou o escritório político chamado Espaço Democrático. O evento atraiu cerca de 300 pessoas, entre elas o coordenador regional do PT, Brás Marinho, e o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clovis Volpi (PSD).

Aumento de base – 1

Ainda em Rio Grande, o pré-candidato do PSB à Prefeitura, Akira Auriani, anunciou apoio de três vereadores ao seu projeto eleitoral: Zé Carlos (Cidadania), Roberto Contador (Avante) e Elias Policial (Podemos). Os três votaram contra o impeachment do ex-prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), fato ressaltado pelo socialista.

Aumento de base – 2

“São vereadores experientes e que possuem compromisso com a cidade. Não fazem politicagem e estão vindo para somar ao nosso time. Sempre deixei as portas abertas para eles e agora o nosso time fica mais forte com a chegada deles “, ressaltou Akira.

Resgate

O ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) segue a todo vapor com sua pré-campanha à Prefeitura de São Bernardo, mesmo sem o martelo batido pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). A mais recente agenda teve até o ex-vereador Laurentino Hilário.

Missão oficial

Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Santo André, Evandro Banzato provocou risos na noite de ontem. Ele disparou mensagem dizendo que estava em missão oficial a pedido do prefeito Paulo Serra (PSDB), em tom formal. Mas a foto o mostrava no Estádio do Mineirão, vestido com a camisa do São Paulo, que venceu a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Banzato, assim como Paulo Serra, é são-paulino.

Projetos Regionais

Para montar o planejamento estratégico dos projetos regionais, o Consórcio Intermunicipal Grande recebeu o reforço de João Ricardo Guimarães Caetano, que está à frente da Diretoria de Programas e Projetos desde o fim de 2023 e foi o responsável pela elaboração do plano de metas do órgão para 2024. Quadro técnico, Caetano trabalhou na gestão de Celso Daniel entre 1998 e 2000, foi subprefeito de Paranapiacaba, gerente de Planejamento da Cetesb, secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo na gestão Luiz Marinho (PT) e já foi secretário-executivo do Consórcio entre 2011 e 2013.