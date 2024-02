Netuno vira sobre o Mirassol e se reabilita no Paulistão

De virada, o Água Santa venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado no Estádio do Canindé, na abertura da quinta rodada do Paulistão. A vitória encerrou o jejum do Netuno de três jogos sem vencer e fez a equipe dormir na vice-liderança do Grupo B.

O jogo foi disputado no Canindé pois o gramado do estádio do Água Santa, Arena Inamar, segue em processo de recuperação.

Em jogo de poucas chances de gol, coube ao zagueiro Lucas Gazal abrir o placar para o Leão no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Água Santa voltou diferente e buscou a reação. Primeiro, com o atacante Bruno Xavier, aos cinco minutos, e depois com Thiaguinho, aos 22.

Com a vitória, o Netuno chegou a sete pontos e está a três do líder Palmeiras, que não joga nesta rodada por conta da Supercopa do Brasil. A equipe de Diadema pode ser ultrapassada hoje em caso de vitórias de Ponte Preta, contra o São Bernardo, e Guarani, contra o Santos. Já o Mirassol perdeu a chance de abrir vantagem na liderança do Grupo C. O Leão pode perder a posição ao fim da rodada, isso porque todos os outros times da chave - Corinthians, Inter de Limeira e RB Bragantino - ainda não jogaram.

O próximo compromisso do Água Santa será na quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi, às 21h35. Já o Mirassol recebe o Santo André na quinta-feira, às 19h.