Helenice Arruda deixa governo de Guto em Ribeirão

Ex-vice-prefeita de Rio Grande da Serra, Helenice Arruda anunciou sua saída do comando da Secretaria de Turismo no governo do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL). Como antecipado pelo Diário, Helenice revelou que concorrerá a uma cadeira na Câmara rio-grandense.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, ela agradece ao convite de Guto, diz que 2023 foi um ano de aprendizado e desafios e que agora sua missão será tentar ser vereadora em sua cidade.

“Fecho um ciclo de aprendizagem e muita bagagem. Vim pelo convite da família Volpi, especialmente pelo nosso prefeito Guto Volpi, a quem agradeço demais todas as oportunidades”, comentou. “Foi um ano desafiador, pela primeira vez na história de Ribeirão tivemos calendário gigantesco de eventos, que gerou muito desenvolvimento econômico. Saio com alegria e pontinha de sentimento de deixar a Prefeitura de Ribeirão diante de tanto aprendizado”, discorreu.

Na edição de terça-feira, o Diário mostrou que Helenice Arruda estava perto de deixar o primeiro escalão do governo Guto. Nos bastidores, o que se comenta é que a relação dos dois não estava das melhores e que Helenice iria aproveitar a saída da secretária de Meio Ambiente, Andreza Araújo, para também pedir exoneração.

Vice-prefeita por dois mandatos - dividiu chapa com o ex-prefeito de Rio Grande e de Ribeirão Adler Kiko Teixeira (MDB) -, Helenice é filha do ex-prefeito José Carlos Arruda. Será a primeira vez que ela concorrerá a uma vaga no Legislativo rio-grandense.

“Em Ribeirão, eu continuo sendo Guto Volpi. Ribeirão não pode parar. E o mesmo tem de acontecer na cidade de Rio Grande”, avisou a ex-vice-prefeita, sem revelar com quem vai caminhar em Rio Grande. Kiko tem sinalizado que pode concorrer novamente à Prefeitura de Rio Grande, mas não descarta estar no jogo eleitoral em Ribeirão Pires.