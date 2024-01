Demarchi confirma filiação ao Novo de olho na eleição

O ex-vereador e ex-prefeiturável Rafael Demarchi confirmou que vai se filiar ao Partido Novo. Ele disparou pelas redes sociais o convite de filiação à legenda nesta quarta-feira (31), em um bar no bairro Assunção.

Demarchi deixa o União Brasil depois de ter sido candidato a prefeito de São Bernardo em 2020 pelo precursor da legenda, o PSL. À ocasião, recebeu 19.859 votos, ficou na terceira colocação, longe dos protagonistas daquele pleito: o prefeito Orlando Morando (PSDB), reeleito, e o ex-prefeito e hoje ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT).

Porém, a eleição serviu para que Demarchi conquistasse um eleitorado mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade. Desde de o pleito, o ex-prefeiturável espelhou sua agenda aos assuntos defendidos por bolsonaristas – inclusive participando de atos na Avenida Paulista com críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e à esquerda.

Vereador entre 2013 e 2020, Demarchi tem sustentado candidatura própria na eleição deste ano. Ele chegou a sondar legendas próximas do bolsonarismo, mas encontrou território interditado por Morando e pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato à Prefeitura e líder nas pesquisas de intenções de voto até agora – no último levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, Alex tem 35,9% das intenções de voto; Demarchi, 8,1%.

Demarchi já havia dado pistas sobre seu destino político depois de ter participado de um evento do ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol – Deltan se filiou ao Novo no fim do ano passado.

Pelas redes sociais, o diretório do Novo em São Bernardo já anunciou a filiação, trazendo declarações de Demarchi e do presidente municipal da legenda, Daniel Sanches. “Há décadas São Bernardo não apresenta um pré candidato realmente de direita como opção aos eleitores. Não podemos mais manter as mesmas castas políticas no poder em nossa cidade, é hora de renovar e inovar. São Bernardo precisa voltar a ser uma cidade de prosperidade e oportunidades, e honrando sua posição de importância no Estado. Os princípios e valores do Novo se somam ao perfil jovial, inovador e ficha limpa do Rafael”, disse Sanches.

“Construiremos propostas concretas, realizáveis e na direção de retomar o desenvolvimento econômico de nossa cidade, que sempre foi símbolo de trabalho. São Bernardo voltará a ser a terra dos que acordam cedo, empreendem, realizam e colhem frutos por seus esforços. Vamos novamente unir empresários e a população para melhorar a segurança, a saúde e a educação de nossas crianças e adolescentes. Somos a quinta maior economia do Estado de São Paulo, mas isso não reflete para o cidadão, podemos muito mais”, comentou Demarchi, na publicação do Novo.