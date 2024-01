Primeira etapa da 8ª Edição da Campanha Gotas Eficientes tem êxito

No sábado (27/1), as unidades do Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) realizaram a primeira etapa da 8ª Edição do Gotas Eficientes, a inspiradora campanha de Doação de Sangue de Pessoas com Deficiência, Seus Familiares e Amigos.



Sob o lema 'Doe o Amor Que Corre em Suas Veias', a comunidade respondeu em massa ao chamado, comparecendo em grande número para apoiar essa nobre causa: Salvar Vidas. O evento, que ocorreu nas instalações das unidades do Colsan nos municípios de Mauá e São Bernardo, foi um verdadeiro exemplo de solidariedade, reunindo doadores voluntários determinados a fazer a diferença reverter os níveis críticos dos bancos de sangue locais.



“Eu estava na rede social e vi um post com anúncio sobre o evento”, diz Anderson Lopes, 34, residente em São Bernardo. “A frase: ‘Doe o amor que corre em suas veias’, mexeu comigo, eu não tive mais dúvidas. Li sobre os requisitos para ser um doador e hoje (sábado) 7h, já estava por aqui.” A campanha Gotas Eficientes que já é realizada em âmbito nacional foi idealizada pela Associação Adote Um Cidadão, que é capitaneada pelo Empreendedor Social, Antonio Carlos Veiga, que há 25 anos promulga boas práticas através da Inclusão, Educação Empreendedora e Responsabilidade Social. “Meu coração se regozija ao ver o Colsan repleto de pessoas unidas em um único propósito”, comentou Veiga em meio às dezenas de doadores. “Doar o amor que corre em nossas veias é um ato sublime de amor. Ver empresas, entidades e pessoas dispostas em fazer isto de forma voluntária mostra que estamos no caminho certo. A constatação deste fato é ver o hemocentro cheio de corações unidos por um único ideal, salvar vidas.”



A ação também ocorreu no A.C Camargo Cancer Center, na unidade Antônio Prudente, onde um grande número de pessoas com deficiência marcou presença para confirmar seu ato de amor. “Estou aqui em 2024 sendo protagonista”, reitera Vicente, deficiente visual. “Doando o amor que corre em minhas veias em prol dos bancos de sangue que sempre necessitam de nosso apoio.” A segunda etapa do Gotas Eficientes ocorrerá no dia 25 de maio. A última ação ocorrerá no dia 14 de setembro, em comemoração do Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência. Vale lembrar que todos podem participar e ajudar a salvar vidas, basta ir no hemocentro mais próximo de sua casa para realizar a doação.