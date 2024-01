Santo André é melhor, mas empata com Água Santa e continua sem vencer

O clássico regional entre Santo André e Água Santa acabou sem gols na noite deste domingo (28). Ramalhão e Netuno se enfrentaram no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes já vinham de tropeço, sendo que o time mandante, que dominou grande parte da partida, ainda não venceu no campeonato. O goleiro Yghor Vinhas, do Água Santa, foi o destaque do duelo.

A equipe andreense segue no último lugar do Grupo A da competição e na zona de rebaixamento. O Ramalhão já havia sido derrotado pelo São Paulo, no MorumBis, e empatado com o Novorizontino, em casa. A equipe da região tem como adversários no grupo o Santos, a Portuguesa e o Ituano. Na próxima rodada, o Santo André vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo, às 19h da próxima quinta-feira (1°).

Já o Água Santa precisava vencer e contar com um tropeço do Palmeiras para liderar a chave B, mas nenhuma das duas coisas aconteceu e o time saiu da zona de classificação. A equipe de Diadema agora acumula dois tropeços seguidos, já que venceu o Red Bull Bragantino na primeira rodada, em Bragança Paulista, mas fez jogo fraco e acabou derrotada pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, em partida realizada na Arena Inamar.

O Água Santa enfrenta um adversário complicado, o Santos, na quarta-feira (31) às 21h35. A equipe de Diadema jogará no estádio 1° de Maio, em São Bernardo, já que não terá à disposição a Arena Inamar, com más condições de gramado.

O JOGO

O Santo André dominou a primeira etapa, levando perigo logo no primeiro minuto com Felipe Ferreira, o camisa 10 acertou chute colocado para bela defesa do goleiro Yghor Vinhas. Aos 24, Wellington Reis teve grande chance para o Ramalhão após drible de corpo e chute colocado na trave, já na jogada seguinte, em cobrança de escanteio, o goleiro Yghor Vinhas fez outra grande intervenção, salvando o Netuno de sofrer o gol ainda na primeira etapa. Aos 26, foi a vez de Léo Passos perder boa chance na área, mandando por cima do gol após arremate livre de marcação.

No início do segundo tempo, foi a equipe de Diadema quem buscou propor o jogo, mas o domínio durou pouco e o Ramalhão voltou a ter boas oportunidades para marcar, a primeira aos 13 minutos, após cruzamento rasteiro de Dudu Vieira cortado por Yghor Vinhas. Aos 22, após saída de bola errada, Dudu teve outra boa chance em chute de fora da área, no rebote, foi a vez de Cléo Silva perder grande chance. Já Lohan teve, aos 33, a melhor chance do jogo para o Santo André ao girar sobre o marcador e errar chute cara a cara.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ

Luiz Daniel; Junior Caiçara, Luiz Gustavo, Afonso e Igor Fernandes; Wellington Reis (Sousa), Marciel (Robinho), Dudu Vieira e Felipe Ferreira (Bruno Michel); Cléo Silva (Richard) e Léo Passos (Lohan).

Técnico: Fernando Marchiori

ÁGUA SANTA

Yghor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Wálber, Jhonnathan e Rhuan (Alex Silva); Cristiano (Thiaguinho), Igor Henrique (Kady) e Luan Dias; Bruno Xavier, Bruno Mezenga (Jael) e Keké (Ronald).

Técnico: Bruno Pivetti

Juiz: Lucas Caneto Belotti

Renda e público: Não disponível

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André