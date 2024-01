Fullkrug faz três, Dortmund derrota Bochum e sobe para o 4º lugar do Campeonato Alemão

A liderança está distante, mas o Borussia Dortmund brigará por vaga na próxima edição dos torneios europeus. Neste domingo, derrotou o Bochum por 3 a 1, no Signal Iduna Park, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, e assumiu o 4º lugar, graças à derrota do RB Leipzig frente ao Stuttgart, no sábado, por 5 a 2. O destaque foi o atacante Fullkrug, autor dos três gols dos donos da casa.

Com o resultado, o Dortmund chegou aos 36 pontos, contra 33 do RB Leipzig. Agora, está atrás apenas de Bayer Leverkusen (49), Bayern de Munique (47) e Stuttgart (37). O Bochum, por sua vez, ocupa o 14º lugar, com 20.

O Borussia Dortmund começou o jogo tendo um pênalti a seu favor logo aos sete minutos, após falta cometida por Manuel Riemann. Niclas Fullkrug cobrou no canto esquerdo do goleiro para fazer 1 a 0. O time da casa ainda criou as melhores oportunidades, mas o goleiro Reiman impediu um placar mais elástico.

Resiliente, o Bochum cresceu no fim e conseguiu levar um empate para o intervalo. Aos 45, a bola foi cruzada para dentro da área do Dortmund, Nico Schlotterbeck tentou afastar o perigo e acabou jogando contra o próprio gol.

No segundo tempo, o Bochum voltou com uma tática mais defensiva e deu indícios de que conseguiria tirar um ponto do Dortmund, falho engano. Aos 27, Sabitzer fez um cruzamento espetacular para Fullkrug, que cabeceou com precisão para colocar o time da casa à frente do marcador.

Antes do apito final, o Dortmund teve mais um pênalti a seu favor. Gamboa chegou atrasado, acertou o adversário dentro da área e viu o árbitro assinalar a marca da cal. Fullkrug deslocou o goleiro e deu números finais ao duelo.

Ainda neste domingo, no primeiro jogo sem o técnico Nenad Bjelica, que sofreu uma punição de três jogos de suspensão por agredir Sané no duelo com o Bayern de Munique, o Union Berlin (15º) se distanciou da zona de rebaixamento ao derrotar o lanterna Darmstadt por 1 a 0. Tem, agora, 17 pontos, contra 11 do rival.