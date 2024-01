Charge - 27 de janeiro de 2024

O edital de licitação aberta pela gestão do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), para contratar empresa prestadora de serviço de controle de pragas urbanas traz itens conflitantes com relação à possibilidade de participação de consórcios, como o firmado entre as firmas Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio Ltda e Desintec - Serviços Técnicos Ltda.