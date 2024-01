Desafios ambientais não têm fronteiras

O planeta Terra, parte do universo, assim como todos os demais do sistema solar, é oriundo de uma explosão energética. Portanto, assim como todos os astros, depende da energia essencial à vida. A inexistência desta significa caos total – o fim da humanidade. Este texto deve ser reflexivo e não negativista. Porém, diante de tanta irresponsabilidade humana, nós estamos sujeitos a todo tipo de catástrofes que afetam as populações que foram formadas nos diversos espaços geográficos, com relevos inadequados das cidades. Sem infraestrutura, ficam sujeitas às ações da natureza em desequilíbrio.

Neste sentido podemos observar o quanto estamos sofrendo durante estas ações na natureza, que está reagindo contra as ações humanas. O homem é responsável pela sustentabilidade agredida, pela poluição generalizada dos biomas. Todos nós estamos vivenciando os estragos provocados pela ação do aquecimento global, causador de estragos, como mortes e desabamentos estruturais.

Cada região apresenta suas tormentas características, como calor excessivo, chuvas, neve, vulcões, tornados etc. Tais fenômenos são catastróficos e o homem, com toda a tecnologia disponível, não consegue impedir a ação dos mesmos. Todos nós já fomos atingidos pela falta de energia e quase enlouquecemos com a falta de comunicação e falhas em eletrodomésticos – refrigeradores pararam de funcionar e provocaram o estrago de alimentos e outros de grande monta.

Somos reféns destas catástrofes e podemos afirmar que não existem empresas ou instituições capazes de agir nos reparos, que são inúmeros, além de muito perigosos. Neste sentido, quero parabenizar todos os esforços dos que, nesta época do ano, trabalham intensamente, com risco da própria vida.

Porém, os gestores das empresas energéticas e das prefeituras precisam rever seus planejamentos estruturais e seu pessoal de atendimento, com aumento de frotas e qualificação profissional-ambiental. Podas e cortes devem ser feitos antes dos acidentes, pois é uma vergonha o descaso. Munícipes e clientes não podem ser ignorados nos seus direitos. Requerimentos são geralmente ignorados. Com isso, todos nós que sofremos incidentes temos de arcar com prejuízos e até perdas de vidas por falta de atendimento.

É muito importante que todos nós tenhamos cuidado para não sofrer danos que podem custar vidas.

Euclides Marchi é ex-superintendente da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André e ex-professor da rede pública estadual. Trabalhou por quatro décadas na área educacional – foi docente de ciências e diretor da EE Padre Aristides Greve, na Vila Camilópolis –. e atuou na Craisa no governo do prefeito Aidan Ravin (2009-2012), gestão na qual também colaborou na articulação política.