Em níveis critícos, hemocentros realizam amanhã campanha 'Gota Eficientes'

As unidades do Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) da região realizam neste sábado (27) a 8ª Edição do Gotas Eficientes. A campanha de âmbito nacional visa reverter os níveis critícos de banco de sangue local, pela sensibilização da comunidade.

A ação foi idealizada pela Associação Adote Um Cidadão e deve contar com ainda mais duas datas ao longo do ano: 25 de maio e 14 de setembro - esta, em comemoração ao Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência.

Sob o lema "DOE O AMOR QUE CORRE EM SUAS VEIAS", a iniciativa almeja sobretudo conscientizar que o ato de doação de sangue pode realizado por todos, salvar vidas e ainda ser prático.

Confira o endereço e contato dos hemocentros mais próximos:

Em São Bernardo, a ação acontecerá das 7h às 12h30, na Rua Pedro Jacobucci, 440 – Jardim das Américas. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4332-3900.

Já em Mauá, o horário indicado é das 08:00 às 12:30, no Colsan R. Luís Lacava, 229 - Vila Bocaina. A equipe de atendimento pode ser contactada no telefone (11) 2564-1200.