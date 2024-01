Solange Almeida revela planos de ser mãe novamente: Depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50

A cantora Solange Almeida, de 49 anos, abriu o coração durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta sexta-feira, dia 26 e contou sobre seus planos de engravidar após o Carnaval.

Solange que já é mãe de Sabrina, Rafael Almeida, Estrela Sâmara e Maria Esther, explicou que esse será o primeiro filho que terá com Monilton Moura, com quem é casada desde 2020.

- Vai ser meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. Estou me preparando.

A ex-integrante do grupo Aviões do Forró, não escondeu seu amor pela maternidade e contou que já havia colhido óvulos há 10 anos.

- Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Tô me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente. Está tudo encaminhando, estou fazendo todo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. E agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50. Vivendo um momento incrível, comentou.